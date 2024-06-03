موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الغربية.. الفرحة تملأ القلوب

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد شغف المسلمين بمعرفة مواعيد صلاة العيد في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة الغربية، الدستور تقدم لكم موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الغربية، مع بعض المعلومات الإضافية المهمة حول هذا العيد المبارك.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الغربية

يوم الأحد 10 ذي الحجة 1445 هـ الموافق 16 يونيو 2024 م، الساعة 5:58 صباحًا بتوقيت مصر.

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الغربية

خصصت مديرية أوقاف الغربية العديد من المساجد والساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتخفيف الضغط على المساجد الرئيسية.

من أهم هذه الساحات

ساحة مسجد النور بمدينة طنطا. ساحة مسجد السيد البدوي بمدينة دمنهور. ساحة مسجد أبو بكر الصديق بمدينة زفتى. ساحة مسجد العارف بالله بالسنطة.

نصائح لقضاء عيد الأضحى المبارك

أداء صلاة العيد في المسجد أو الساحة المخصصة. ذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. صلة الرحم وصلة الأصدقاء. التصدق على المحتاجين. المشاركة في فعاليات العيد المختلفة.

سنن عيد الأضحى

الاغتسال وارتداء أحسن الثياب. التوجه إلى المصلى للمشاركة في صلاة العيد. الاستماع إلى خطبة العيد. ذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. صلة الرحم وصلة الأصدقاء. التصدق على المحتاجين. التكبير والتهليل والتسبيح.

شروط الأضحية

أن تكون من الضأن أو المعز أو الإبل. أن تكون سليمة من العيوب. أن تبلغ السن المحددة شرعًا.

كيفية ذبح الأضحية