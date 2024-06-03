إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق فايد- الإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية- فايد، حادث انقلاب سيارة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى فايد بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بورود إخطار لمرفق إسعاف الإسماعيلية بانقلاب سيارة رقم ر د ط /7685، بطريق فايد أبو سلطان.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين

وعلى الفور انتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة رقم ر د ط /7685، بطريق فايد الإسماعيلية في منطقة أبو سلطان، فتم فرض كردون أمني حول الحادث، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الأربعة.

تفاصيل الحالة الصحية للمصابين

وقالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص هم: مرسي حسين السيد، 52 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم ما بعد الارتجاج مع جرح قطعي بالرأس 10سم، طارق الشربيني السيد، 14 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات بالذراعين، يوسف علي يوسف محمد، 12 سنة، اشتباه كسر بالفخذ اليمنى مع كدمة في الصدر، علي سيد علي سلمي، 11سنة، اشتباه كسر في الأنف مع جرح طولي بالوجه 3 سم، جميعهم مقيمون بفاقوس شرقية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.