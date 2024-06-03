الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير المالية: وثيقة السياسات الضريبية 2024/ 2030 ما زالت تحت الدراسة ولم نطرحها حتى الآن

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» ما زالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن، موضحًا أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.

وقال الوزير، إن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.

طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية

وأضاف الوزير، أننا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، موضحًا أننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

محمد معيط وثيقة السياسات الضريبية مناخ الاعمال الاستثمارات

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