خلال جولة لوكيل "صحة المنوفية".. إضافة وحدة عناية أطفال متكاملة بمستشفى الشهداء

تابعت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تطوير قسم العناية بمستشفى الشهداء في إطار الجهود المبذولة للتطوير بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

استغلال الموارد المتاحة بالمستشفى لإضافة وحدة عناية أطفال متكاملة

وفي إطار هذا التطوير، تم استغلال الموارد المتاحة بالمستشفى لإضافة وحدة عناية أطفال متكاملة، تضم 6 أسرة و4 حضانات مجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك أجهزة فوتو وسباب وفنت ومنتور، هذا الجهد يأتي في إطار سعي المديرية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المنوفية، وتعزيز الاهتمام بصحة الأطفال ورعايتهم بشكل فعّال.

وتفقدت وكيل الوزارة التجهيزات الواردة من الوزارة من أسرة وفرش، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان والالتزام بتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، وسيتم البدء بتقديم الخدمات خلال الأيام القادمة، ورافقها في المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة مروة قطب مدير إدارة التخطيط.

جهاز جديد للأشعة المقطعية ووكيل وزارة الصحة تتفقد قسم الأشعة ووحدة الأورام بمستشفى تلا



كما تفقدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى تلا المركزي اليوم والذي استلمته المستشفى من وزارة الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستمرار جهود التطوير بكافة المستشفيات على مستوى المحافظة، كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، العمل بوحدة الأورام بالمستشفى وتابعت تسلم الأجهزة الطبية وغير الطبية الواردة من الوزارة.

رافقها في المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد علام مدير مستشفى تلا المركزي، والدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا.