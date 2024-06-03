الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: مصر وقفت بشكل حاسم أمام مخططات الاحتلال فى غزة

الاحتلال
الاحتلال

قالت رحمة حسن، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر لديها موقف صارم وحاسم تجاه المخططات الإسرائيلية، التي تحاول دسها منذ بداية الأزمة في غزة.

وأضافت الباحثة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، أن مصر استطاعت فرض إرادتها الدبلوماسية على دائرة الاجتماع المصري الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدة أنها وقفت بشكل حاسم أمام مخططات الاحتلال في غزة في كل المحافل الدولية.

مصر لديها موقف صارم تجاه مخططات إسرائيل من حربها على غزة

وأوضحت الباحثة، أن كل هذه الأمور، تأتي تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المنقسمة إلى 3 مراحل، بدءًا من وقف إطلاق النار، والذي يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من رفح الفلسطينية، والتعاون مع السلطات الفلسطينية لفتح المعبر مرة أخرى لإيصال المساعدات والحفاظ على القضية، وأيضا تبادل الأسرى، وإعمار فلسطين.

باحثة مخططات الاحتلال غزة المخططات الإسرائيلية المصري الأمريكي الإسرائيلي

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