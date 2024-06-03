الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مستشفى مدينة نصر الدولى

أرشيفية
أرشيفية

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق نشب داخل مستشفى مدينة نصر الدولي، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت المعاينة الأولية عن تفاصيل نشوب حريق داخل مستشفى مدينة نصر الدولي، حيث تبين أنه نشب داخل مخزن بالطابق الخامس بالمستشفى، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى مدينة نصر الدولي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق مدفوعة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا لمحاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي أرجاء المستشفى.

مديرية امن القاهرة شرطة النجدة مستشفى مدينة نصر حريق شبة جنائية

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