الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل لحيازته كمية من الأقراص المخدرة للاتجار بها بالمنتزه

أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة كمية من الأقراص المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص فى الاتجار وترويج الأقراص المخدرة على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المنتزه ثان مسرحًا لمزاولة ذلك.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل الاقراص المخدرة المنتزة شرق الإسكندرية أمن الأسكندرية

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