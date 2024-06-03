الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية فى جبل عداثر بالجليل الأعلى

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه آلية عسكرية في جبل عداثر الإسرائيلي بالجليل الأعلى، لا سيما عن توقيعه طاقمها بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية.

وفي السبت الماضي، أعلن “حزب الله” عن استهداف سبعة مواقع إسرائيلية، من ضمنها مبنى عسكري في "كريات شمونة" وإحداث أضرار كبيرة به، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة من طراز "هرمز 900" التي توصف بأنها فخر الصناعة الإسرائيلية، ردًا على قصف إسرائيلي مواقع عسكرية تابعة للحزب في جنوب لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه هاجم خلال الليل مواقع مهمة لحزب الله في عين قانا وعدلون وحميلا، ومنصة استكشافية في طيرحرفا ومبان عسكرية في الجبين والخيام، كما أن طيرانه الحربي هاجم قاذفة صواريخ في مجدل زون وبنية تحتية عسكرية لحزب الله في راشيا الفخار.

جبل عداثر الإسرائيلي الجليل الأعلى حزب الله اللبناني

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