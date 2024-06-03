كلوديا شينباوم تفوز بالانتخابات الرئاسية فى المكسيك

فازت كلوديا شينباوم، بالانتخابات الرئاسية في المكسيك، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي أول تعليق لها بعد فوزها بالانتخابات، قالت رئيسة المكسيك المنتخبة، إن حكومتنا ستكون صارمة وتحترم استقلال المكسيك وتتمتع بالمسئولية المالية.

وفازت مرشحة اليسار الحاكم في المكسيك كلاوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسيّة بفارق شاسع عن منافستها اليمينيّة، وفق ما أظهر استطلاع لآراء المُقترعين نقلته وسائل إعلام بارزة.

وحصلت شينباوم، البالغة من العمر 61 عامًا، على 57.8% من الأصوات في مقابل 29.1% للسيناتورة السابقة المنتمية إلى يمين الوسط زوتشيتل غالفيز، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنكول".

وأظهرت استطلاعات أخرى لكلٍّ من "تليفيزا" و"إل فينانسييرو" فوز شينباوم، الرئيسة السابقة لبلديّة العاصمة مكسيكو، من دون تحديد النسبة التي حازت عليها، وفقًا لفرانس برس.

وتوقعت مؤسسة بارامتريا لاستطلاعات الرأي حصول شينباوم على 56% من الأصوات، وذلك وفقًا لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، وحصول مرشحة المعارضة زوتشيتل غالفيز على 30%، بحسب رويترز.

وأشارت 4 استطلاعات رأي أخرى إلى أن شينباوم في طريقها للفوز.