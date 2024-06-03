وكيل "تعليم الغربية" يشدد على عدم دخول "السماعات" لجان الامتحان

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، حيث شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكل من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات أو السماعات أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.