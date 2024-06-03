الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على مدار يومين.. انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة فوكة بمطروح

قوافل طبية
قوافل طبية

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، وذلك في منطقة فوكة شرق مطروح وتستمر حتى الغد الثلاثاء. 

مظلة الحماية الاجتماعية 

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا. 

الدعم الطبي

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم اليوم إطلاق القافلة الطبية المجانية للكشف على أهالي منطقة فوكة شرق مطروح وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم، موضحًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كل قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكل متطلباتهم الصحية، مشيرًا إلى العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام. 

التخصصات الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، حيث تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وعقد ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

القضية السكانية 

 

وأكد وكيل صحة مطروح أن القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موضحًا أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة. 

فعاليات القافلة الطبية المجانية منطقة فوكة شرق مطروح مطروح القوافل الطبية

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