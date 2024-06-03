الإثنين 03 يونيو 2024
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"الشناوى" يضع جهاز الفراعنة فى حيرة.. والعميد يستقر على خطة مواجهة بوركينا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

وضع محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام حسن، فى حيرة كبيرة بعد تألق الحارس الملفت للنظر خلال تدريبات الفراعنة، لدرجة أن العميد حضر جزءًا من مران الحراس بصحبة سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب، خلال التدريب الذى جرى مساء أمس الأحد.

تألق الشناوي يضع جهاز منتخب مصر في حيرة

وظهرت على الشناوي رغبته فى العودة للمشاركة مع منتخب مصر بشكل أساسى، بعد فترة غياب تخطت 5 أشهر؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، بخلع فى الكتف، الأمر الذى أربك حسابات الجهاز الفنى الذى كان ينوى الاعتماد على مصطفى شوبير فى حراسة المرمى بحكم الجاهزية الفنية والبدنية وامتلاكه حساسية المباريات باعتباره الحارس الأساسى للأهلى خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفنى قراره النهائى بشأن حارس الفراعنة الذى سيتولى مهمة حراسة عرين الفراعنة خلال مباراة بوركينا فاسو، خلال جلسة ثلاثية مساء اليوم الثلاثاء فى حضور سعفان الصغير مدرب الحراس والتوأم حسام وإبراهيم حسن.

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حسام حسن يستقر على خطة مواجهة بوركينا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو بعد غدٍ الخميس فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة فى العاشرة مساءً، على أن تسافر بعثة الفراعنة في اليوم التالي مباشرة إلى غينيا بيساو، لمواجهة منتخبها هناك في الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية.

واستقر العميد على الخطة التى سيخوض بها مباراة بوركينا فاسو، والتى تعتمد فى المقام الأول على انطلاقات الثنائى محمد صلاح فى الجبهة اليمنى ومحمود حسن تريزيحيه فى الجبهة اليسرى، بمعاونة مصطفى محمد كمحطة هجومية داخل منطقة جزاء المنافس.

وسيعتمد حسام حسن على 3 لاعبين فى وسط الملعب، من خلال الدفع بلاعبين فى مركز لاعب الوسط المدافع وأمامهم صانع ألعاب هو إمام عاشور، بالإضافة للخط الدفاعى المكون من 4 لاعبين بالنظام المعروف، بخلاف الطريقة الدفاعية التي اعتمد عليها حسام حسن فى مباراتى نيوزيلندا وكرواتيا خلال البطولة الودية التي أقيمت في القاهرة.

وشهدت تدريبات منتخب مصر مفاقشات بين حسام حسن ومحمد صلاح، في خطة المباراة وكيفية استغلال انطلاقات الجناحين في الوصول لمرمى بوركينا فاسو دون اللجوء للكرات العرضية التي حتمًا سيتفوق فيها دفاعات بوركينا الذين يمتلكون أطوالًا عالية.

الشناوي منتخب مصر حسام حسن تدريبات الفراعنة بوركينا فاسو كأس العالم 2026

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