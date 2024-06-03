الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث للبنوك

الدولار
الدولار

ارتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 بسبب عزم البنك المركزي بيع أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار لمدة عام كامل ولذلك بسبب الابقاء على سعر الفائدة بعدما رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال اجتماعين لتخفيف الأعباء الحالية بسبب الديون قصير الاجل  وقٌدر متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري ارتفاع  في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 يونيو 2024

بكام سعر الدولار اليوم الأحد 2-6-2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية؟

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 يونيو 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

جاء سعر الدولار في البنك المركزي، حيث سجل 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.27 جنيه للشراء،  47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار في البنوك

سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.35 جنيه للشراء 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.27 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.29 جنيه للشراء 47.39 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

الدولار سعر الفائدة سعر الدولار الجنيه المصري بنك مصر تحديث سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك سعر تداول الدولار سعر الدولار اليوم في مصر

الأكثر قراءة

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل