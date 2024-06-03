ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث للبنوك

ارتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 بسبب عزم البنك المركزي بيع أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار لمدة عام كامل ولذلك بسبب الابقاء على سعر الفائدة بعدما رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال اجتماعين لتخفيف الأعباء الحالية بسبب الديون قصير الاجل وقٌدر متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري ارتفاع في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

جاء سعر الدولار في البنك المركزي، حيث سجل 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار في البنوك

سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.35 جنيه للشراء 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.27 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.29 جنيه للشراء 47.39 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.