الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|مرتضى منصور أمام القضاء بسبب "الخطيب" والاحتلال يشن غارات على سوريا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

وزير الدفاع الإسرائيلى: ندرس بدائل لـ"حماس" فى حكم غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تبحث في بدائل للحركة.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الاثنين 3-6-2024

يحرص محبو وعشاق الدواجن على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 3-6-2024 عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم تراجعا في أسعار الكيلو وهو ما سوف يترتب عليه تراجع السعر بالمحلات، طبقا لآخر التحديثات المعلنة ببورصة الدواجن اليوم.

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مرتضى منصور أمام القضاء بسبب محمود الخطيب اليوم الإثنين

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

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عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جوية على مدينة حلب فى سوريا (فيديو)

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك انفجارات ضخمة هزت مدينة حلب في شمال سوريا نتيجة لشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لغارات جوية.

وقالت المصادر الصحفية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي ننفذ غارة جوية على مدينة حيان شمال حلب شمال سوريا.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

يحرص مشجعين كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد ثالث أيام شهر يونيو عدد أقل من المباريات في مختلف أنحاء العالم بعد نهاية المسابقات القارية والمحلية وقبل بداية منافسات بطولتي أوروبا "يورو 2024" وكوبا أمريكا.

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وزير الدفاع الإسرائيلي غزة حماس أسعار الفراخ مرتضى منصور محمود الخطيب الإحتلال الإسرائيلي

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