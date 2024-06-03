الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإذاعة الإسرائيلية: العثور على جثة مفقود بمحيط غزة من بين المحتجزين لدى حماس

غزة
غزة

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن العثور على جثة مفقود يدعى "دوليف يهود" في محيط غزة، ويعد من بين المحتجزين لدى حماس، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.  

وقال جيش الاحتلال، إنه تم التعرف على جثة "دوليف يهود" بعد أن تم العثور عليها في مستوطنة نير عوز.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مسئولين في حزب الليكود قولهم، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يمرر اتفاق المحتجزين الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ لأنه سيؤدي لانهيار الحكومة.

ويرى المسئولون في حزب الليكود، وفقًا للقناة العبرية، أنه إذا جاء رد حماس إيجابيًا، فسيجد نتنياهو طريقة للتنصل أو المماطلة.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال "بايدن" في خطاب أدلى به في البيت الأبيض، بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إنَّ المقترح يشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار والانسحاب من غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وصرح بأنه لا يمكن تفويت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب.

نير عوز المحتجزين غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة المغراقة وسط غزة

صفارات الإنذار تدوى فى ألكوش وحورفيش ومتات فى الجليل الأعلى

كوريا الجنوبية تعلق الاتفاق العسكرى مع جارتها الشمالية

خبير علاقات دولية: إسرائيل تنتهج استراتيجية تحويل قطاع غزة لجحيم

فلسطينية: نقص الغذاء تسبب بضعف أجساد الأطفال.. والغارات توحشت (فيديو)

كاتب صحفي: مصر سعت لدعم القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

أستاذ علوم سياسية: دعم إسرائيل وأمنها من ثوابت سياسة أمريكا الخارجية

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال مستمر فى حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة

الأكثر قراءة

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل