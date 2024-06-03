الإذاعة الإسرائيلية: العثور على جثة مفقود بمحيط غزة من بين المحتجزين لدى حماس

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن العثور على جثة مفقود يدعى "دوليف يهود" في محيط غزة، ويعد من بين المحتجزين لدى حماس، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال جيش الاحتلال، إنه تم التعرف على جثة "دوليف يهود" بعد أن تم العثور عليها في مستوطنة نير عوز.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مسئولين في حزب الليكود قولهم، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يمرر اتفاق المحتجزين الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ لأنه سيؤدي لانهيار الحكومة.

ويرى المسئولون في حزب الليكود، وفقًا للقناة العبرية، أنه إذا جاء رد حماس إيجابيًا، فسيجد نتنياهو طريقة للتنصل أو المماطلة.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال "بايدن" في خطاب أدلى به في البيت الأبيض، بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إنَّ المقترح يشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار والانسحاب من غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وصرح بأنه لا يمكن تفويت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب.