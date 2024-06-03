الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الإسماعيلية

صلاة العيد - أرشيفية
صلاة العيد - أرشيفية

تستعد محافظة الإسماعيلية، كباقي محافظات مصر، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أحد أهم الأعياد الإسلامية، ويبحث الكثير من أهالي الإسماعيلية عن موعد صلاة العيد في منطقتهم، استعدادًا لأداء هذه الشعيرة الدينية في أجواء من الخشوع والفرح.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الإسماعيلية

يوم العيد: يوم الأحد 10 ذي الحجة 1445 هـ الموافق 16 يونيو 2024 م، وقت صلاة العيد: بعد شروق الشمس بحوالي ساعة، أي في الساعة 5:57 صباحًا بتوقيت محافظة الدقهلية، وتعتمد رؤية هلال ذي الحجة على تحري الرؤية الشرعية من قبل دار الإفتاء المصرية.

مواعيد صلاة العيد

وفقًا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الإسماعيلية هو: الساعة 5:53 صباحًا بتوقيت مصر، الساعة 6:53 صباحًا بتوقيت جرينتش

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسماعيلية

خصصت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية 100 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على مختلف أنحاء المحافظة.

وإليك بعض من أشهر ساحات صلاة العيد في الإسماعيلية:

  1. ساحة النادي الإسماعيلي
  2. مسجد الإسماعيلي
  3. المعبد المفتوح بالخامسة
  4. ساحة موقف الحكر
  5. ساحة نادي الشهداء
  6. مسجد على عيد
  7. مركز شباب السحارة
  8. الزغابة
  9. عثمان ابن عفان بالحرفى
  10. الصالحين بحي السلام
  11. عباد الرحمن بالثلاثينى
  12. مركز شباب أبو آدم بعزبة أبو آدم
  13. مسجد محمد فريد بأبو عطوة
  14. ساحات الدوحة
  15. الرضوان
  16. السلام
  17. أم القرى والفردوس
  18. مسجد بدر
  19. الحاس
  20. مسجد نقابة المعلمين

نصائح لقضاء عيد الأضحى المبارك

  1. أداء صلاة العيد في إحدى الساحات المخصصة لذلك.
  2. ذبح الأضحية والتأكد من سلامتها.
  3. توزيع الأضحية على الفقراء والمحتاجين.
  4. صلة الرحم وصلة الأصدقاء.
  5. التقيد بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.
عيد الأضحى موعد صلاة العيد محافظة الإسماعيلية مواعيد صلاة العيد هلال ذي الحجة أماكن صلاة عيد الأضحى

مواد متعلقة

عيد الأضحى المبارك 2024.. موعد صلاة العيد في محافظة الدقهلية

ولي العهد الكويتي يتعهد بدعم الأمن والاستقرار والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم وصل سعر الخروف البلدي قائم؟

الرئيس السيسى يلتقى السيناتور ليندسى جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكى

أسعار الأضاحي 2024.. اعرف سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

مواطنون: "كلنا واحد" برعاية الرئيس السيسي تُعيننا على مواجهة الغلاء مع عيد الأضحى

أماكن منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.. انخفاض كبير في أسعار الأضاحي بها

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

الأكثر قراءة

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل