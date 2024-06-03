تستعد محافظة الإسماعيلية، كباقي محافظات مصر، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أحد أهم الأعياد الإسلامية، ويبحث الكثير من أهالي الإسماعيلية عن موعد صلاة العيد في منطقتهم، استعدادًا لأداء هذه الشعيرة الدينية في أجواء من الخشوع والفرح.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الإسماعيلية

يوم العيد: يوم الأحد 10 ذي الحجة 1445 هـ الموافق 16 يونيو 2024 م، وقت صلاة العيد: بعد شروق الشمس بحوالي ساعة، أي في الساعة 5:57 صباحًا بتوقيت محافظة الدقهلية، وتعتمد رؤية هلال ذي الحجة على تحري الرؤية الشرعية من قبل دار الإفتاء المصرية.

مواعيد صلاة العيد

وفقًا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الإسماعيلية هو: الساعة 5:53 صباحًا بتوقيت مصر، الساعة 6:53 صباحًا بتوقيت جرينتش

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسماعيلية

خصصت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية 100 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على مختلف أنحاء المحافظة.

وإليك بعض من أشهر ساحات صلاة العيد في الإسماعيلية:

ساحة النادي الإسماعيلي مسجد الإسماعيلي المعبد المفتوح بالخامسة ساحة موقف الحكر ساحة نادي الشهداء مسجد على عيد مركز شباب السحارة الزغابة عثمان ابن عفان بالحرفى الصالحين بحي السلام عباد الرحمن بالثلاثينى مركز شباب أبو آدم بعزبة أبو آدم مسجد محمد فريد بأبو عطوة ساحات الدوحة الرضوان السلام أم القرى والفردوس مسجد بدر الحاس مسجد نقابة المعلمين

نصائح لقضاء عيد الأضحى المبارك