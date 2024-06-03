حريق بجوار مركز شباب المنيب في الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء بجوار مركز شباب المنيب بشارع ترعه الزمر بالعمرانية دون وقوع خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بجوار مركز شباب المنيب بشارع ترعه الزمر بالعمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.