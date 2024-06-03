الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو يدعو "بن غفير" للاطلاع على مسودة اتفاق تبادل الأسرى

نتنياهو
نتنياهو

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للاطلاع على مسودة اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، بعد أن هدد الأخير بحل الحكومة.

الرئيس الإسرائيلي يدعم نتنياهو لإتمام صفقة المحتجزين

وتعهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بإعطاء الدعم لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإتمام صفقة وقف إطلاق النار في غزة بعد الإنذار الذي وجهه كل من وزير الأمن الداخلي بن غفير، ووزير المالية سموتريتش.

وقال هرتسوج، عبر حسابه على منصة "إكس": "أود أن أشكر الرئيس بايدن على خطابه وجهوده المستمرة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وأضاف: "في هذا السياق، أبلغت رئيس الوزراء بأنني سأقدم له وللحكومة دعمي الكامل للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن".

وفي وقت سابق، هدد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتيريتش، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، إذا ما أقرت الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتضمن ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "الصفقة كما نشرت تفاصيلها تعني نهاية الحرب، وهذه صفقة انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل".

وأضاف، عبر حسابه على "إكس"، أن "الموافقة على مثل هذه الصفقة لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة المطلقة، ولن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس".

نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بن غفير

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة المغراقة وسط غزة

صفارات الإنذار تدوى فى ألكوش وحورفيش ومتات فى الجليل الأعلى

كوريا الجنوبية تعلق الاتفاق العسكرى مع جارتها الشمالية

خبير علاقات دولية: إسرائيل تنتهج استراتيجية تحويل قطاع غزة لجحيم

فلسطينية: نقص الغذاء تسبب بضعف أجساد الأطفال.. والغارات توحشت (فيديو)

كاتب صحفي: مصر سعت لدعم القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

أستاذ علوم سياسية: دعم إسرائيل وأمنها من ثوابت سياسة أمريكا الخارجية

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال مستمر فى حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة

الأكثر قراءة

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل