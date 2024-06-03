الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجم المنتخب الأوليمبى يخشى تكرار سيناريو محمد صلاح مع مورينيو

عمر فايد
عمر فايد

يعود مدافع المنتخب الأوليمبى، عمر فايد، مرة أخرى إلى صفوف فناربخشة التركي، للعب لصفوفه بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته لفريق نوفي بازار الصربي.

وكان نادي فناربخشة قد أعلن عن تعاقده رسميا خلال الأيام الأخيرة الماضية مع البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق مرة أخرى نحو التتويج بالبطولات لا سيما لقب الدوري الغائب عن خزينة النادي منذ سنوات.

وجاء التعاقد مع "السبيشيال وان" لمدة عامين، مع خيار التجديد لموسم إضافي وفقا لبنود التعاقد التي كشفت عنها تقارير تركية، خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأنهى فناربخشة الموسم المنصرم وصيفا في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 99 نقطة، خلف بطل المسابقة جالطة سراي برصيد 102 نقطة، ويسعى الفريق للتتويج باللقب لأول مرة منذ 10 سنوات.

عمر فايد يخشى سيناريو محمد صلاح مع مورينيو

وينتظر عمر فايد مدافع منتخبنا الأوليمبي تحديد مصيره من قبل البرتغالي جوزيه مورينيو، ويطارده هاجس واقعة الفرعون المصري محمد صلاح حينما استبعده المدرب البرتغالي من حساباته خلال ولايته لفريق تشيلسي الإنجليزي، ما أجبر صلاح وقتها على الرحيل إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي ومنه إلى روما قبل العودة من الباب الكبير إلى صفوف ليفربول الذي ما زال يرتدي قميصه منذ 2017 وحتى اليوم.

عمر فايد خاض مع فريقه نوفي بازار الصربي، خلال الموسم المنقضي 21 مباراة بينها 14 في الدوري، بإجمالي 1817 دقيقة لعب، ولم ينجح خلالها في تسجيل أو صناعة أي هدف، ولكنه اكتسب خبرة أوروبية كبيرة ما جعله ينال ثقة البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الذي استدعاه بالفعل لمعسكر الفراعنة المقام حاليا في إطار الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس 2024.

وكان اسم عمر فايد البالغ من العمر (20 عاما)، قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف قطبي الكرة المصرية خلال فترة تواجده في المقاولون العرب قبل الرحيل عن صفوف ذئاب الجبل في 16 أغسطس 2023 لينتقل منه إلى صفوف فناربخشة التركي.

عمر فايد المنتخب الأولمبى فنربخشة مورينيو محمد صلاح نوفي بازار الصربي

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