الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عيد الأضحى المبارك 2024.. موعد صلاة العيد في محافظة الدقهلية

صلاة العيد - أرشيفية
صلاة العيد - أرشيفية

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، أحد أهم الأعياد الإسلامية، وتحرص وزارة الأوقاف على إعلان موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سنويًا، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، الدستور توضح موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ الموافق 2024 م في محافظة الدقهلية، وذلك وفقًا لإعلان وزارة الأوقاف.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الدقهلية

يوم العيد: يوم الأحد، 10 ذي الحجة 1445 هـ الموافق 16 يونيو 2024 م، وقت صلاة العيد: بعد شروق الشمس بحوالي ساعة، أي في الساعة 5:57 صباحًا بتوقيت محافظة الدقهلية.

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الدقهلية

وخصصت وزارة الأوقاف المصرية العديد من الساحات والمساجد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الدقهلية، وذلك لتوفير المساحة الكافية للمصلين.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أماكن صلاة العيد في منطقتهم من خلال موقع وزارة الأوقاف، أو من خلال الاستعلام لدى مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية.

وتختلف مواعيد شروق الشمس باختلاف الموقع الجغرافي، لذا يُنصح بالتأكد من المواعيد الدقيقة لصلاة العيد في منطقتك من خلال موقع وزارة الأوقاف أو من خلال الاستعلام لدى مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية.

وتُقام صلاة عيد الأضحى في العديد من الساحات والمساجد في محافظة الدقهلية، وذلك لتوفير المساحة الكافية للمصلين.

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أماكن صلاة العيد في منطقتهم من خلال موقع وزارة الأوقاف، أو من خلال الاستعلام لدى مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية.

أدعية عيد الأضحى المبارك

هناك العديد من الأدعية التي يُستحب للمسلمين الدعاء بها في عيد الأضحى المبارك، منها:

  1. اللهم تقبل منا حجنا وصيامنا وكل عملٍ عملناه لك.
  2. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك على نعمك، ومن الصابرين على ابتلائك، ومن الذاكرين لك على الدوام.
  3. اللهم ارزقنا من طيبات ما رزقت به عبادك الصالحين.
  4. اللهم اجعل عيدنا عيدًا مباركًا، واجعل عامنا عام خير وبركة.
عيد الأضحى وزارة الأوقاف محافظة الدقهلية هلال ذي الحجة أدعية عيد الأضحى المبارك

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