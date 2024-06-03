بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في "سما كلينك"

تنظر محكمة مدينة نصر - بعد قليل - أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "سما كلينك" واثنين آخرين، لاتهامهم بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة بدون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1.

وذكر قرار إحالة المتهمين في قضية "سما كلينك"، أنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا "عيادة" قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيد بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.