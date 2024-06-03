الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرتضى منصور أمام القضاء بسبب محمود الخطيب اليوم الإثنين

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

اتهام مرتضى منصور بسب رئيس الأهلي

وكانت قد  قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس السابق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 3 يونيو.

كما قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق للمحاكمة في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة في صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات لصفوف النادي الأهلي لجلسة 26 يونيو.

محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى السب والقذف رئيس النادي الأهلي مرتضى منصور

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