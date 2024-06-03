الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوريا الجنوبية تعلق الاتفاق العسكري مع جارتها الشمالية

البالونات التي تحمل
البالونات التي تحمل قمامة

قررت كوريا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، تعليق كافة الاتفاقات العسكرية مع جارتها الشمالية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، كشفت كوريا الجنوبية، عن إطلاق جارتها الشمالية نحو 600 بالون يحمل قمامة خلال الساعات الماضية، في أحدث خطوة من جانب بيونج يانج لإثارة غضب سول.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنه عثر على البالونات التي تحمل قمامة مثل أعقاب السجائر والأقمشة والنفايات الورقية والبلاستيكية في جميع أنحاء العاصمة سول، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة مساء أمس السبت وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأضافت الهيئة، أن الجيش قام بمراقبة نقطة البداية وأجرى استطلاعا جويا لتعقب البالونات التي تحمل أكياسا كبيرة من القمامة.

تم إصدار تحذيرات طوارئ في مقاطعتي "شمال جيونج سانج" و"كانجوون" وبعض المناطق في العاصمة سول اليوم الأحد دعت المواطنين إلى عدم لمس البالونات والابتعاد عنها وإبلاغ الشرطة، وذلك لتفادي أي أضرار يمكن أن تنتج عنها.

الاتفاقات العسكرية جارتها الشمالية كوريا الجنوبية

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