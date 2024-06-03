الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صفارات الإنذار تدوي في ألكوش وحورفيش ومتات في الجليل الأعلى

الجليل الأعلى
الجليل الأعلى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، سمع صفارات الإنذار تدوي في ألكوش وحورفيش ومتات في الجليل الأعلى.

ليست صفقة جديدة

وفي سياق متصل، قال أوفير فولك، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للسياسة الخارجية إن إسرائيل وافقت على إطار خطة الرئيس الأمريكى جو بايدن لـ إنهاء الحرب في غزة، رغم أنه قال إنها "ليست صفقة جيدة".

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، قال فولك إنه لا تزال هناك تفاصيل يتعين العمل عليها وإنها "ليست صفقة جيدة، لكننا نريد بشدة إطلاق سراح جميع المحتجزين".

وأضاف فولك، أن الأهداف الإسرائيلية، بما في ذلك "إطلاق سراح المحتجزين والقضاء على حماس"، تظل دون تغيير.

وأعلن بايدن يوم الجمعة أن إسرائيل اقترحت خطة من ثلاثة أجزاء من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين هناك منذ ثمانية أشهر. وقال بايدن: "لقد حان الوقت لكي تنتهي هذه الحرب".

صفارات الإنذار ألكوش ألكوش وحورفيش إعلام إسرائيلي

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