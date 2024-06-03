"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة المغراقة وسط غزة

ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطيني، أن مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة وسط قطاع غزة ومناطق شرق خان يونس.

واستُشهد 12 فلسطينيًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت، اليوم الاثنين، خان يونس ورفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وفي اليوم الـ 241 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، أعلنت مصادر صحية استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة الرميضة شرقي مدينة خان يونس.

واستُشهد فلسطينيان وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو خاطر في خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنَّ غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بتسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية، بينما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمالي المدينة جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، استُشهد 10 فلسطينيين؛ جراء استهداف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.