الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 102 محضر إشغال طريق للمخالفين بالمحلة الكبرى في الغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافط الغربية، نتائج الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى، والتي قام بها اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى، والعميد عبدالقادر رزق خليل مدير شرطة المرافق بالغربية، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وأحمد حسين رئيس حي أول المحلة.

تكثيف الحملات

وأوضح المحافظ أن الحملة استهدفت منطقة ميدان المحطة ونعمان الأعصر وسعد زغلول، العباسى الجديد والقديم، سوق الليمون، شكرى القواتلى وشارع الصياد والجلاء، وأسفرت الحملة عن تحرير 102 محضر إشغال طريق للمخالفين ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المشاة والمتعدية على الطريق العام.

وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن؛ لإعادة الانضباط لشوارع قلعة الصناعة المصرية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة  لإزالة الإشغالات، بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن والمراكز لإعادة الانضباط لشوارع مراكز محافظة الغربية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وعلي صعيد مواز، نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 119 حالة إشغال متنوعة، ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المُشاة والمتعدية على الطريق العام وإزالة عربات يد خشبية خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق الحركة المرورية، وحواجز حديد على الأرض تعوق حركة المرور، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه عليهم بعدم العودة مرة أخرى.

ومن جهته، أشار رئيس مركز ومدينة طنطا إلى أن تعليمات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات مدينة المحلة الكبرى رئيس حي ثان المحلة رئيس حي أول المحلة منع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة التصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق

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