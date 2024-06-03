الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تموين الغربية" تضبط 100 مخالفة متنوعة بمراكز المحافظة

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملات  خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تفاصيل الحملة

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 100 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفاجأت الحملة اليومية لمحافظة الغربية أسواق حي أول المحلة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة، حيث تم ضبط ٦٩  كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطاعم شهيرة بميدان المشحمة وشارع المطاعم، وكذلك تحرير ٤٨ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة، بالإضافة إلى ضبط ٩٠ علبة سجائر مهربة.

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية
المخالفات التموينية إحكام الرقابة علي الأسواق مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة مدير مباحث التموين بالغربية إتخاذ الإجراءات القانونية تكثيف الحملات التموينية والرقابية

مواد متعلقة

بعد انتهاء التصحيح.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

حملة مفاجئة تضبط مخالفات تموينية عديدة بالمحلة الكبرى

تفاصيل الحالة الصحية للاعبة نادي طنطا السباحة شذى محمد نجم

السيطرة على حريق محدود فى كشك تذاكر بـ"طب أسنان طنطا"

محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش المحلة الجديد

إزالة 19 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف بالغربية

حريق كبير يلتهم أحد فروع مطاعم اللحوم الشهيرة فى طنطا

صيانة أعمدة الإنارة وتغيير اللمبات التالفة فى زفتى بالغربية

الأكثر قراءة

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل