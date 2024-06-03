"تموين الغربية" تضبط 100 مخالفة متنوعة بمراكز المحافظة

حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملات خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تفاصيل الحملة

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 100 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفاجأت الحملة اليومية لمحافظة الغربية أسواق حي أول المحلة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة، حيث تم ضبط ٦٩ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطاعم شهيرة بميدان المشحمة وشارع المطاعم، وكذلك تحرير ٤٨ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة، بالإضافة إلى ضبط ٩٠ علبة سجائر مهربة.

مباحث تموين الغربية

مباحث تموين الغربية

مباحث تموين الغربية