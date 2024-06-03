إزالة 10 حالات مخالفات بناء فى طنطا

قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بتنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف في المركز والمدينة، هذه الحملات جاءت تحت قيادة الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، وكان هدفها مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية في المنطقة.

خلال هذه الحملات، تم إيقاف 10 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي، كما تمكنت الجهات المعنية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

وتأتي هذه الحملات جاءت بناءً على توجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ حملات متتالية لإزالة التعديات على الأراضي العامة والزراعية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد رئيس المدينة، أن سيتم تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل القريب، مع تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني.

كما أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الجهات التنفيذية ستواصل حملاتها للحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي لمحاولات البناء المخالف على مدار الساعة.