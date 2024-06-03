وفاة سائق وإصابة نجله إثر انقلاب تريلا بالوادى الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق “الداخلة _ شرق العوينات”، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة تريلا بطريق "الداخلة _ العوينات" بمنطقة الكيلو 200.

وأسفر عن وفاة شخص وإصابة أخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام ونقل الجثه إلى مشرحة المستشفى.

وأسفر الحادث عن مصرع مدحت محمود علي الجرجاوي 43 عامًا، ومقيم محافظة البحيرة وإصابة نجله الطفل، محمود مدحت محمود علي الجرجاوي 12 عامًا، ومقيم محافظة البحيرة، وتم إخطار الوحدة المحليه والمرور لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.