الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله يعرض مقاطع من استهداف موقع العباد الإسرائيلى (فيديو)

عمليات حزب الله
عمليات حزب الله

عرض حزب الله في لبنان، اليوم الإثنين، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية آلية عسكرية في موقع العباد التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
https://t.me/mmirleb/4482

وأعلن حزب الله، في وقت سابق، مجموعة ضرباته العسكرية التي وجهها الأحد إلى مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي العسكرية على الحدود اللبنانية.

وقال حزب الله، إنه استهداف رادار القبة الحديدية وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها في مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل‏ عبر هجوم جوي بِسرب من المسيرات الإنقضاضية أصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح.‏

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