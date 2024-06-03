الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل شخص وإصابة 24 آخرين فى حادث إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

حادث إطلاق نار بولاية
حادث إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 24 آخرين فى إطلاق نار بمدينة أكرون فى ولاية أوهايو.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة المحلية وعمدة مدينة أكرون، تلقت إدارة شرطة أكرون عدة مكالمات على خط الطوارئ بشأن إطلاق نار فى الساعات الأولى من أمس الأحد (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وأضاف البيان، الذى نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن جميع الضحايا وعددهم 25 شخصًا أصيبوا بطلقات نارية، لكن دون توضيح أى معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو تقديم وصف للمكان الذى وقع فيه إطلاق النار.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولى المستشفى المحلي، أن اثنين على الأقل من المصابين فى حالة حرجة.

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