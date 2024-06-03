الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنتخب الأولمبى "كامل العدد" استعدادا لوديتى كوت ديفوار

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

اكتملت صفوف المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بانضمام  الثلاثي محمد نديم حارس فاركو وعلى زعزع لاعب فيوتشر ومحمد حمدي لاعب إنبي، إلى تدريبات اليوم في ثاني أيام معسكر المنتخب بالقاهرة استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومى 7 و11 يونيو الجاري، وذلك ضمن برنامج إعداد الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهدت مران اليوم تدريبات قوية وفقرات فنية متنوعة تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب، وتياجو المدرب العام، وعادل مصطفى المدرب، وليونياردو مخطط الأحمال، بينما قاد سيد السويركي مدرب الحراس تدريبات منفردة مع الحراس الثلاثة: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا ونديم.

وانتهت التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين شهدت حماس وجدية وروح عالية من الجميع. 

وشهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب برفقة محمود حرب المدير الإداري.

وبعد التدريب أدى اللاعبون برنامجا استشفائيا فى الجيمانيزيوم مع الدكتور صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، ومحمد عبد الحكيم وأحمد شوقي المدلكين، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي.

وضمت قائمة اللاعبين الذين شاركوا فى التدريب كلا من:

- حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا - نديم

- الدفاع: أحمد سيد - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني. محمد حمدي

- خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد قطة - مصطفى ميسي - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - على زعزع.

- الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى استدعاء ثلاثة من اللاعبين المحترفين وهم إياد العسقلانى وعمر فايد وبلال مظهر، استعدادا لأداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره المقبل بالقاهرة.

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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