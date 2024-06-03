الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا": غزة تحولت إلى أنقاض والفلسطينيون يكافحون للبقاء فى ظروف "غير إنسانية"

غزة
غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 8 أشهر تحول إلى أنقاض، وإن الأسر الفلسطينية تكافح للبقاء على قيد الحياة في ظروف «غير إنسانية».

وأشارت الوكالة، في منشور على حسابها عبر منصة «إكس»، إلى أن «غزة تحولت إلى أنقاض، ويتعين على الأسر الفلسطينية أن تعيش في ظروف غير إنسانية مع ندرة المياه والغذاء والإمدادات». 

وذكرت الوكالة الأممية أنها «تواصل تقديم الدقيق لسكان غزة حتى في أحلك الظروف التي لا يمكن تصورها»، كما طالبت بـ«إنهاء الحصار المفروض على غزة فورًا».

نزوح 32 ألف فلسطيني خلال يومين 
 

وقالت وكالة «أونروا» إن أكثر من 32 ألف فلسطيني أجبروا عل النزوح خلال اليومين الماضيين من رفح بسبب التوغل العسكري الإسرائيلي، وأضافت الوكالة إن الخطر الدائم يداهم الناس في كل يوم.

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة، المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه متجاهلًا قرارًا من مجلس الأمن يطالبه بوقف القتال فورًا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومه على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل