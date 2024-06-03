"أونروا": غزة تحولت إلى أنقاض والفلسطينيون يكافحون للبقاء فى ظروف "غير إنسانية"

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 8 أشهر تحول إلى أنقاض، وإن الأسر الفلسطينية تكافح للبقاء على قيد الحياة في ظروف «غير إنسانية».

وأشارت الوكالة، في منشور على حسابها عبر منصة «إكس»، إلى أن «غزة تحولت إلى أنقاض، ويتعين على الأسر الفلسطينية أن تعيش في ظروف غير إنسانية مع ندرة المياه والغذاء والإمدادات».

وذكرت الوكالة الأممية أنها «تواصل تقديم الدقيق لسكان غزة حتى في أحلك الظروف التي لا يمكن تصورها»، كما طالبت بـ«إنهاء الحصار المفروض على غزة فورًا».

نزوح 32 ألف فلسطيني خلال يومين



وقالت وكالة «أونروا» إن أكثر من 32 ألف فلسطيني أجبروا عل النزوح خلال اليومين الماضيين من رفح بسبب التوغل العسكري الإسرائيلي، وأضافت الوكالة إن الخطر الدائم يداهم الناس في كل يوم.

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة، المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه متجاهلًا قرارًا من مجلس الأمن يطالبه بوقف القتال فورًا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومه على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.