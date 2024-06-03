حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على توديع حجاج بيت الله الحرام - حجاج الجمعيات - قبل مغادرتهم بورسعيد متوجهين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

رافق المحافظ، الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ جمال زين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية ويوجه مشرفي الحج بتوفير كافة سبل الراحة

ودخل عدد من الحجاج وأسرهم في فرحة كبيرة وسط عناق ونظرات الوداع، وامتزجت مشاعر الوداع بدموع الفرحة.

وتمنى محافظ بورسعيد للحجاج السلامة خلال سفرهم، مطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والخير والرخاء، مقدمًا التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام.

وفي شأن آخر، ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استعدادات المحافظة، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي سوف تنطلق في 10 يونيو الجاري، مؤكدًا أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالله مساعد مدير الأمن، ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

في بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق مارثون الثانوية العامة، و تم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام، مشيرًا إلى أن هناك 15 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة تستعد لاستقبال 5850 طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الثانوية.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة تأمين امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023، كما استمع لجهود أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، في الاستعداد لاستقبال الامتحانات، وموقف رفع كفاءة المدارس داخليا وخارجيا، ورفع كفاءة الحدائق والإضاءة والشوارع،والتنسيقات التي جرى اتخاذها بين مديرية التعليم والجهات المختصة كلا في نطاق اختصاصه.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من بعض الملاحظات، وتجهيز استراحات المراقبين، وتعاون رؤساء الأحياء مع كافة الجهات في تجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى، وأكد على ضرورة توفير مبردات مياه لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة، ووجه المحافظ بالتأكيد على هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، وأيضا التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث