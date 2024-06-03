عاجل.. سقوط 5 شهداء جراء قصف إسرائيلى لمنزل فى مخيم البريج

أفادت شبكة القدس الإخبارية الفلسطينية، بوقوع 5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة عقل في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنه 20 يوما وتتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا بقطاع غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية تتزايد رقعتها ودمرت هذه العملية العسكرية كل مناحي الحياة في منطقة جباليا بالقطاع.

وأضاف بصل، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت السوق المركزي لجباليا والذي كان يستفيد منه سكان جباليا.

وأوضح أن قوات الاحتلال دمرت أغلب مباني مخيم جباليا وهناك مربعات سكنية تدمرت بشكل كامل، وهناك مناطق لا تسمح للحياة ولا يمكن أن يعود لها السكان مرة أخرى.