مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث سير بقنا

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بطريق قفط - القصير بقنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق قفط- القصير بقنا، ووقوع ضحايا ومصابين.

دفع مرفق أسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بشكل مبدأي، وجاري نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

في سياق آخر، كان قد لقي شخصين مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في تصادم سيارتين بطريق قفط - القصير.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي عند الكيلو 45 بطريق قفط القصير.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب في 4 منازل دون وقوع إصابات بقرية الأميرية التابعة لم أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في 4 منازل، دون وقوع إصابات بقرية الأميرية في أبوتشت.

انتقلت قوات الحماية المدنية وخالد بهيج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت إلى مقر البلاغ، وتم السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.