الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل طيار بتصادم طائرتين خلال عرض جوى فى البرتغال

تصادم طائرتين خلال
تصادم طائرتين خلال عرض جوى فى البرتغال

لقي طيار حتفه وأصيب آخر، الأحد، في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين كانتا تشاركان في عرض جوي في مطار باجة جنوب البرتغال، وفق "فرانس برس".

وأعلنت القوات الجوية البرتغالية، في بيان، أن الطائرتين "تعرضتا إلى حادث خلال عرض جوي" شاركت فيه 6 طائرات خلال "عرض باجة الجوي".

وقال الجيش، إنه خلال التصادم الذي وقع بعيد الرابعة عصرًا، قضى شخص "من الجنسية الإسبانية"، فيما أوضح متحدث باسم الجيش أنه كان قائد إحدى الطائرتين.

وأصيب طيار آخر برتغالي الجنسية بجروح طفيفة، وأوضح البيان أنه "تلقى علاجًا طارئًا" قبل "نقله إلى المستشفى في باجة"، وهي بلدة تقع جنوب البلاد ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة.

وينتمي الطياران إلى فريق استعراضي يسمى "ياك ستارز" وأعضاؤه من الجنسيتين الإسبانية والبرتغالية، وكانا يحلقان بطائرتين من طراز "ياكوفليف ياك-52"، وهي طائرة صغيرة سوفياتية التصميم مخصصة للتدريب والاستعراضات.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الطائرات الست وهي تؤدي عرضا على ارتفاع عشرات الأمتار من الأرض، ثم ترتفع إحداها وتبدو فجأة أنها اصطدمت بطائرة أخرى قبل أن تتحطم وسط سحابة من الدخان.

وأوضح الجيش البرتغالي، أن الطائرة التي سقطت على الأرض تحطمت "خارج محيط القاعدة الجوية" بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط على المدرج. وأضاف أن الحادث "لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الحضور".

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