الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص مشجعين كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد ثالث أيام شهر يونيو عدد أقل من المباريات في مختلف أنحاء العالم بعد نهاية المسابقات القارية والمحلية وقبل بداية منافسات بطولتي أوروبا "يورو 2024" وكوبا أمريكا.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت المباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

 

وتقام مباراة واحدة في الدوري الجزائري تجمع بين اتحاد العاصمة والنادي الرياضي القسنطيني، كما تبدأ منافسات دورة تولون الودية للمنتخبات الأولمبية والتي يشارك فيها المنتخبين السعودي والمصري.

 

وتستعد المنتخبات المشاركة في بطولة أوروبا 2024 بعدد من المباريات الودية، على رأسها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

اتحاد العاصمة - الرياضي القسنطيني - 06:00 بتوقيت مصر - الشبابية.

 

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

جبل طارق - اسكتلندا - 07:00 بتوقيت مصر.
كرواتيا - مقدونيا الشمالية - 08:00 بتوقيت مصر.
إنجلترا - البوسنة والهرسك - 09:45 بتوقيت مصر.
ألمانيا - أوكرانيا - 09:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في دورة تولون الودية

كوريا الجنوبية الأولمبي - المنتخب السعودي  الأولمبي - 03:00 بتوقيت مصر.

فرنسا الأولمبي - كوت ديفوار الأولمبي - 06:30 بتوقيت مصر.

 

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يواجه نادي الزمالك نظيره سيراميكا فى تمام الساعة السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

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مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على ملعب برج العرب، حينما يلاقي فاركو، من ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 14 من شهر يونيو للعام الجاري.

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