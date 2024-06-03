روبرت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة فى عمر يناهز 93 عامًا

أعلنت صحيفة "ذا صن" أن رئيس شركة فوكس آند نيوز كورب، روبرت مردوخ، الذي يبلغ من العمر 93 عامًا، قد دخل القفص الذهبي مرة أخرى، هذه المرة مع عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة إيلينا جوكوفا، في حفل زفاف أقيم في مزرعته الخاصة في كاليفورنيا، موراجا، يوم السبت الموافق 1 يونيو.

وأبدى الزوجان سعادتهما وانسجامهما خلال حفل الزفاف، حيث ارتدت العروس جوكوفا، البالغة من العمر 67 عامًا، فستانًا أبيض متوسط ​​الطول من تصميم إميليا ويكستيد، بينما اختار مردوخ بساطة اللباس الرسمي ببدلة سوداء وقميص أبيض بأزرار وربطة عنق صفراء باهتة.

وقد تم التقاط صور للعروسين خلال عطلة نهاية الأسبوع على العقار، حيث ظهرا في إحدى الصور وهما يضعان أذرعهما حول بعضهما البعض، بينما جلسوا في صورة أخرى على مجموعة من الكراسي أثناء وجودهما في الهواء الطلق.

وحضر حفل الزفاف عدد من الشخصيات المعروفة و"ذوي النفوذ"، من بينهم مالك فريق نيو إنجلاند باتريوتس روبرت كرافت والرئيس التنفيذي لشركة نيوز كورب روبرت طومسون، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وتقع مزرعة الكروم التي تم إقامة الحفل فيها في جبال سانتا مونيكا في حي بيل إير، وهي مكان منعزل وهادئ يتناسب مع مرادفي العروسين.

وكانت مردوخ وجوكوفا قد أعلنا خطبتهما في مارس 2024، ويُذكر أنهما تعرفا على بعضهما من خلال زوجة مردوخ السابقة، ويندي دينغ، وقبل لقاء جوكوفا كانت المواعدة مخطوبة لآن ليزلي سميث، كما أشارت مجلة "فانيتي فير" إلى أن الزوجان ألغيا خطوبتهما بعد أسبوعين فقط من إعلان مردوخ أنهما مستعدان للزواج في صحيفته، نيويورك بوست.