وزير الدفاع الإسرائيلى: ندرس بدائل لـ"حماس" فى حكم غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الأحد، إن إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تبحث في بدائل للحركة.

وقال جالانت، في بيان من مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية المهمة، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة جهة حاكمة بديلة لحماس".

وأضاف: "سنعزل مناطق (في قطاع غزة) وسنبعد عناصر (حماس) من تلك المناطق، وننشر قوات ستمكن من تشكيل حكومة بديلة.. بديل يهدد (حماس)".

وتابع جالانت: "لن نقبل حكم (حماس) في غزة في أي مرحلة من أي عملية تهدف إلى إنهاء الحرب".

ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل عن البدائل المحتملة