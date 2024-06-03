وفاة عامل إنقاذ وإجلاء عدة آلاف فى فيضانات جنوب ألمانيا

توفي رجل إطفاء أثناء محاولته إنقاذ السكان المحاصرين واضطر عدة آلاف من الأشخاص إلى مغادرة منازلهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في جنوب ألمانيا.

وكان الرجل البالغ من العمر 42 عامًا الذي توفي على متن قارب إنقاذ يحمل أربعة من رجال الإطفاء انقلب في وقت متأخر من يوم السبت.

وقال متحدث باسم بلدة بفافنباخ، أن دير إيلم البافارية، على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمالي ميونيخ، إنه تم انتشال جثته في وقت مبكر من يوم الأحد.

وأكدت السلطات، أن البلديات كان أمامها أيام للاستعداد للفيضانات، لكن كان لا بد من إجلاء حوالي 3000 شخص في جنوب ألمانيا، حيث قطعت المياه بعض المناطق.