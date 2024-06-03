الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الاحتلال يدمر مركزا للكلى بالمستشفى الإندونيسى فى غزة

غزة
غزة

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى غزة الإندونيسي شمال قطاع غزة ودمرت مركز نورا الكعبي التخصصي لغسيل الكلى التابع للمستشفى.

 

وقال طبيب في المستشفى إنهم كانوا يتعافون بالكاد بعد إعادة فتح المنشأة في الأسابيع الأخيرة، عندما وقع هذا الهجوم الأخير على المستشفى الذي أدي إلي تدمير المركز بالكامل، وفقا لتقارير الإعلام الفلسطيني

 

وأضاف الطبيب: "على الرغم من خروج المستشفى عن الخدمة في بداية غزو إسرائيل لشمال غزة، إلا أنهم ما زالوا يدخلون المستشفى ويحرقون الطابقين الثاني والثالث بشدة".

 

وتابع: "تم هدم السياج الخارجي، لقد وجدنا حتى أجهزة تفجير في المستشفى كانت مخصصة لتفجير المستشفى ولكن لحسن الحظ، وبفضل الله، الأمور جيدة".

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