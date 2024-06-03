الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريهانا تحطم رقما قياسيا بأغانٍ ماسية.. ما القصة؟

ريهانا
ريهانا

أثارت نجمة الغناء ورائدة الأعمال ريهانا جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة، بعد منحها 4 شهادات ماسية جديدة لأغانيها من قبل رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية. 

وبهذا الإنجاز الجديد، تصبح ريهانا أول فنانة في تاريخ الموسيقى تحصل على أكبر عدد من الأغاني المنفردة الحاصلة على شهادات ماسية.

إنجاز فريد واستثنائي

عادة ما يعمل العديد من الفنانين بجد للحصول على الشهادة الماسية، وهو إنجاز مهني يأتي مرة واحدة في العمر، ولكن بالنسبة لريهانا، فقد حققت هذا الإنجاز ليس بأغنية واحدة، بل بأربع أغانٍ في يومٍ واحد فقط، وفقًا لتصريحات رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية.

معايير الحصول على الشهادة الماسية

تُمنح الشهادة الماسية لأغنية بعد تحقيق مبيعات تزيد عن 10 ملايين وحدة، وتشمل ذلك المبيعات الخالصة والبث المعادل، ومن الملفت أن ريهانا حققت هذا المعيار بأربع أغانٍ في يوم واحد فقط، وهي "Stay"، "Umbrella"، "Work"، و"Needed Me".

إنجازات أخرى لريهانا

بهذه الشهادات الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الأغاني الماسية لريهانا إلى سبعة أغانٍ، بما في ذلك أغاني ناجحة مثل "Love the Way You Lie"، و"We Found Love"، و"Diamonds". هذه الإنجازات تؤكد مكانتها كواحدة من أكثر الفنانات نجاحًا في صناعة الموسيقى العالمية.

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