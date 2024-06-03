الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح جسر إيبار فى شمال كوسوفو أمام حركة السيارات يهدد بإثارة أزمة جديدة

فتح جسر إيبار فى
فتح جسر إيبار فى شمال كوسوفو

انتقد الحزب السياسي الرئيسي للصرب في كوسوفو (القائمة الصربية) قرار السلطات الكوسوفية بفتح الجسر الرئيسي في ميتروفيتشا الشمالية أمام حركة السيارات، واصفا تلك الخطوة بأنها غير ضرورية وغير مقبولة وتصعيدية، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار على أرض البلاد.

وأشارت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية إلى أن ميتروفيتسا كانت قد قسمت عام 2013 إلى بلدتين، ميتروفيتشا الجنوبية وميتروفيتشا الشمالية والتي يعيش فيها غالبية الصرب العرقيين، وبها الجسر الذي أصبح رمزًا للمدينة المنقسمة والذي هو مفتوح حاليًا للمشاة فقط، رغم أن السيارات يمكنها التحرك بحرية عبر الجسور الأخرى الأقل شهرة عبر نهر إيبار في ميتروفيتشا.

وصرح نائب قائد شرطة كوسوفو للمنطقة الشمالية فيتون إلشاني بأنه سيتم افتتاح الجسر قريبًا أمام حركة السيارات، وإنها مسألة وقت فحسب.

وجاء تصريحه بعد أن أصدر مجلس بلدية ميتروفيتشا الشمالية في أبريل الماضي قرارًا يسمح بحركة المركبات على الجسر فوق نهر إيبار، وعلى الرغم من ذلك قوبل هذا الإعلان بمعارضة قوية بسبب المخاوف الأمنية السائدة بين مواطني الشمال وممثلي المجتمع الدولي.

وقال حزب (القائمة الصربية)، في بيان له، إن القرار يمثل خطوة أحادية الجانب لن يدعمها أي صربي في ميتروفيتشا الشمالية ولا في أي مكان آخر في كوسوفو، وأن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهيئة الظروف لاستمرار الهجمات ذات الدوافع العرقية على الصرب.

وأضاف الحزب أن حركة المرور تتدفق حاليًا بشكل طبيعي من الجنوب إلى الشمال عبر الطرق الحالية، وأن جسر إيبار يمثل نقطة حرجة وقعت فيها مئات الحوادث بين الأعراق ونحو ألف توغل عنيف من الجنوب إلى الشمال، مشيرا إلى أن افتتاحه في هذا الوقت بالتحديد يثير القلق، كما دعا الحزب قوات كوسوفو وإيولكس وممثلي الاتحاد الأوروبي إلى التدخل ومنع حدوث أزمة جديدة.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

عاجل.. وفاة ضابط شرطة ألمانى متأثرًا بجراح أصيب بها فى هجوم طعن

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل