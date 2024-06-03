أسامة القوصى يكشف لـ"الشاهد" سر رفض محمد مرسى الذهاب إلى المحكمة الدستورية

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن: "جماعة الإخوان المسلمين كانت تريد حكم الدولة المصرية بلا أي قواعد، وكانت تريد الاكتفاء فقط بالسيطرة على مصر، وظهر ذلك من أول تولي الرئيس المعزول محمد مرسي حكم البلاد، حين رفض تأدية اليمين الدستوري في المحكمة الدستورية العليا، وذهب إلى ميدان التحرير".

وأضاف "القوصي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "المستشارة تهاني الجبالي صممت في ذلك الحين على حلف اليمين داخل المحكمة الدستورية، وفضحت عدم رغبته في فعل ذلك، والأغرب من ذلك، أنه رفض دلك حتى لا يكون القسم على احترام الدستور المصري، كونهم يتبعون مذهب مؤسس الجماعة حسن البنا، الذي كان يقول إن القرآن دستورنا".

وتابع: "أنا تعايشت مع هذه الجماعة لفترة طويلة، وأدرك جيدًا طرق تلاعبهم بالألفاظ، كما يدعون دائمًا أنهم ملمين بالقرآن الكريم، بالرغم من أن قرائتهم لبعض الآيات التي يحفظها كل المسلمين قراءة خاطئة للغاية، كما أن كل شئ كان محرمًا على الناس كان يحل لهم".