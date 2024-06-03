الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة القوصى لـ"الشاهد": "الإخوان" لا يعترفون بالحدود والإسلام لا يرفض الشعوب والقبائل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور أسامة القوصي

كشف الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، أن الجميع كانوا متخوفين من وصول جماعة الإخوان إلى الحكم في مصر.

وأضاف "القوصي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنا نسأل هل الناس ستتعلم الدرس وتبدأ تعود إلى المجتمع وتعتبر أن المجتمع شيء واحد وأن هذا رئيس كل المصريين أم سيبقى ذلك الفكر الذين يطلقون عليه الفكر العالمي".

وتابع: "الإخوان يعتبرون أن الإسلام ليس له حدود، ومن ضمن الأناشيد التي كانوا يرددوها الصين لنا والهند لنا والشام لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينًا وجميع الأرض لنا وطنًا، لذلك أنا أقول أنا مصري مسلم ولست مسلمًا مصريًا".

واستكمل: "أنا انتمائي أولًا للجغرافيا، الأول في مكلف ثم بعد ذلك التكليف" مستشهدًا بقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" موضحًا أن الله -عز وجل-  يقول هناك شعوب وقبائل لتعارفوا وليس ليتحاربوا.

وأكد أن فكرة الصدام ليست موجودة في الإسلام؛ لأنه دين التعارف والسماحة، متابعًا: "الإسلام دين لا يرفض فكرة الشعوب أو القبائل بالعكس، هذا وقود يمكن الاستفادة منه مثل المهاجرين والأنصار، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفيد من هذا الأمر في الجيش".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز 30 يونيو الإخوان

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