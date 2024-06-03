الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "حماية المستهلك": تراجع الأسعار بنسبة 20% فى الأسواق

إبراهيم السجيني رئيس
إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه مع بداية ضبط الأسعار، نرى استجابة جيدة للأسعار، بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي": "المفروض أن يشعر المواطن بهذا الانخفاض، ولدينا استجابة في بعض المحافظات واستجابات أخرى على استحياء في المحافظات الأخرى".

وتابع: "لدينا سلع لم نشعر بتغيير أسعارها رغم نزول السعر الأساسي لها، على أرض الواقع، منها الشاي والبيض، والفول، والأسماك".

وواصل: "أسعار اللحوم ينبغي أن تنخفض أكتر بعد انخفاض أسعار الأعلاف وماينطق عليها سينطبق على الدواجن".

وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن متوسط الاستجابة بين التجار تصل 60%، فيما يصل الانخفاض في الأسعار من 15 إلى 20% في الأسواق، مبينًا أن السلع الخدمية محل اهتمام بالنسبة لنا ونتلقى شكاوى متلاحقة ونعمل على حلها. 

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