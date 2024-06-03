سعر الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

مع قرب عيد الأضحى المبارك تكثر المناسبات والأفراح ويزداد التساؤل على سعر الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار من قبل الشباب المقبلين على الزواج، حيث شهد سعر الذهب استقرارًا، اليوم في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملاته اليوم 3110 جنيهات للبيع.

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباح في الصاغة المصرية عند مستوى، 3554.25 جنيه للبيع، 3531.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية عند مستوى، 3258 جنيهًا للبيع، 3237.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة ليسجل، 3110 جنيهات للبيع، 3090 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الثبات على سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم ليسجل، 2665.75 جنيه للبيع، 2648.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

دوام سعر الذهب عيار 14 على استقرار خلال التعاملات الصباحية ليسجل، 2073.25 جنيه للبيع، 2060 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ظل سعر الذهب عيار 12 مستقرًا خلال التعاملات الصباحية ليسجل 1777.25 جنيه للبيع، 1765.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم نحو 1332.75 جنيه للبيع، 1324.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 3 يونيو 2024، 24880 جنيهًا للبيع، 24720 جنيهًا للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر سبيكة ذهب وزن 20 جرام BTC بنحو 79،640 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا BTC بحوالي قيمة 197،455 جنيه.

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات BTC بمبلغ 39،885 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وبلغت أوقية الذهب عالميًا اليوم الإثنين، قيمة 2328 دولارًا.