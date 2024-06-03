"حماية المستهلك": شكاوى السيارات معقدة.. وتلقينا 7000 شكوى الأشهر الماضية

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شكاوى السيارات وصلت في الأشهر الماضية إلى 7000 شكوى، وهي من الشكاوى المعقدة لأننا في بعض الأوقات نضطر إلى انتداب لجان فنية لدراسة العيوب الفنية لتحديد مسئولية المستهلك أو الشركة المصنع وهي الشكاوى التي تأخذ وقتا طويلا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "الشكاوى التي تمثل تحدي لنا الشراء عبر الانترنت، وهي من الأمور الصعبة، نظرا لعدم تأكد المستهلك من الجودة للمنتج وليس لنا عليهم سلطة نظرا لقدرتهم على إغلاق صفحة البيع".

وتابع: "بعض الأوقات تنجح محاولاتنا والبعض الآخر تفشل فيها المحاولات ولهذا يتم تحويلها لمباحث الاتصالات".

وواصل: "الشكوى والمتابعة لمراكز الصيانة الوهمية والتي تنتحل صفة غير رسمية لشركات مشهورة، ضمن التحديات التي تواجهنا، نظرا لوجود أرقام وهمية، وهو الأمر الذي يحيل الوصول".

وعن حقوق المستهلك، قال إن من حق المواطن ضمن سلعة جديدة بأسعار مناسبة بفاتورة منالبائع واضحة البيانات وهذا هدفنا كجهاز حماية، ونواجه أشكال من الفواتير غير مكتملة البيانات ونتصدى لها بحزم شديد.