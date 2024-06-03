"حماية المستهلك": فتحنا فرعا فى شمال سيناء وأمامنا محافظتان لتغطية الجمهورية كاملة

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قوة الجهاز 500 فرد على مستوى الجمهورية، منهم 45 مأمور ضبط قضائي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي": "ولدينا الآن 24 فرعا موزعة على 24 محافظة، ونحتاج إلى أن نكون 1500 فرد للمراقبة والتغطية الكافية لكافة المحافظات، ونعمل على زياة مأموري الضبط القضائي لـ100 فرد خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "فتحنا في دمياط وشمال سيناء أفرع جديدة، ولدينا المركز الرئيسي للجهاز سيكون في التجمع، يتبقى لنا البحر الأحمر ومرسى مطروح لتغطية كافة المحافظات".

وعن الميزانية للجهاز، أوضح أنها 57 مليون جنيه كمرتبات، والموازنة العامة للجهاز عبارة عن 105 آلالف جنيه، مرددا: "نحن نستعين بالخدمة العامة، في بعض الأوقات، حيث يعملن الخريجات في خدمات "الكول سنتر" وتصل أعدادهن إلى 100 شخص".

وعن الشكاوى الخاصة بالأسعار، قال: "نلاحظ أن في مصر الزيادة في الأسعار ملحوظة بشكل أكبر من كافة الدول الأخرى نظزرا لسياسات التجار، الذين يشغلون الشائعات الخاصة بتتغيير أسعار الدولار لزيادة أسعار السلع الخاصة بهم ونعمل على مواجهة ذلك".